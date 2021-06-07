💳 Закрываем ненужные кредитные карты через банк. Особенно если срок действия уже истек

Ненужную кредитную карту надо закрывать через банк. Даже если ее срок действия уже истек. Иначе мошенники могут ими воспользоваться, а банк списать абонентские услуги.

Такой совет дала юрист Европейской Юридической Службы Елена Держиева.

«Даже если на кредитной карте не было никакой задолженности, и вы ее уничтожили, когда истек срок действия, это не означает, что карточка закрыта и вы обезопасили себя потери средств», - отметила Елена Держиева.

Цитата по «АиФ».

Кредитная карта привязывается к расчетному счету, открытому в банке. Истечение срока действия кредитки означает, что самим пластиком воспользоваться уже нельзя. А вот кредитный расчетный счет все равно остается открытым.

Поэтому, если кредитная карта больше не нужна, надо обратиться в банк с заявлением о закрытии кредитного счета.

Желательно после обращения взять выписку банка, что на имя человека нет никаких открытых счетов.

После закрытия кредитного счета, банк не будет списывать никакие суммы за счет, например, за годовое обслуживание. А мошенники не смогут воспользоваться кредитными средствами, если произойдет утечка информации.