Долги ИП могут взыскать с бывших супругов. ВС отметил, что после развода взыскать долги можно с бывших супругов, если они разделили только имущество, а налоги — нет.

Такое решение вынес ВС в определении от 25.09.2020 № 302-ЭС20-12854 по делу № А33-29543/2017.

У ИП был долг по налогам более 27 млн. рублей. ФНС не смогла взыскать долг за счет имущества, так как оно находилось в залоге у третьих лиц. Налоговики подали на принудительное банкротство ИП.

В это время супруга подала на развод с мужем-ИП.

В результате развода было поделено совместно нажитое имущество супругов. А долги делить не стали.

Имущества ИП не хватило для погашения задолженности. ФНС потребовала у бывшей супруги ИП оплатить долг. ВС стал на сторону налоговиков.

Суды, в том числе и ВС, отметили:

«Полученные от предпринимательской деятельности должника денежные средства были направлены на нужды семьи, в связи с чем долги по налогам, возникшие из предпринимательской деятельности должника, являются общими обязательствами супругов. Действия супругов по разделу совместно нажитого имущества без намерения раздела обязательств имеют признаки направленности на избежание ответственности за неисполнение обязанностей по уплате налогов».

ВС поддержал законность взыскания задолженности и пени по налогам с бывшей супруги ИП.