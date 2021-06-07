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Куда подавать уведомление об уменьшении патента на взносы. Разъяснение ФНС

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Рубрика ПСН
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Индивидуальный предприниматель вправе подать уведомление об уменьшении суммы патента на уплаченные взносы в налоговую инспекцию, поставившую его на учет в качестве плательщика ПСН.

Такое разъяснение приведено в письме ФНС № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021 г. 

В случае, если ИП в календарном году получил несколько патентов, действующих на территории разных субъектов РФ, то он вправе подать уведомление об уменьшении суммы налога в любую инспекцию, где он стоит на учете как плательщик ПСН.

Если ИП на момент подачи такого уведомления снят с учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, то он вправе его отправить в ту инспекцию, в которой он ранее состоял на учете.

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