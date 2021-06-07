Куда подавать уведомление об уменьшении патента на взносы. Разъяснение ФНС

Индивидуальный предприниматель вправе подать уведомление об уменьшении суммы патента на уплаченные взносы в налоговую инспекцию, поставившую его на учет в качестве плательщика ПСН.

Такое разъяснение приведено в письме ФНС № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021 г.

В случае, если ИП в календарном году получил несколько патентов, действующих на территории разных субъектов РФ, то он вправе подать уведомление об уменьшении суммы налога в любую инспекцию, где он стоит на учете как плательщик ПСН.

Если ИП на момент подачи такого уведомления снят с учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, то он вправе его отправить в ту инспекцию, в которой он ранее состоял на учете.