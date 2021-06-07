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ИП может уменьшать стоимость патента на свои взносы. Даже если у него есть работники

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Рубрика ПСН
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Наличие или отсутствие у ИП работников не влияет на право уменьшать патент на уплаченные страховые взносы за самого предпринимателя.

Об этом написано в письме ФНС № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021 г.

ИП, применяющий ПСН и имеющий работников, вправе уменьшить сумму налога как на взносы за своих работников, так и на сумму взносов за себя1. При этом общая сумма такого уменьшения не должна превышать 50% в от суммы налога, исчисленного за налоговый период.

В письме приведен пример:

ИП получил патент со сроком действия 01.01.2021-31.03.2021. Сумма налога, исчисленная за налоговый период — 15 тыс. рублей. При этом 01.02.2021 он нанял работника. Уведомление об уменьшении суммы налога подано в налоговый орган 05.03.2021, в котором:

  • сумма страховых взносов, уплаченных в феврале 2021 года за работника, составляет 4 тыс. рублей;
  • сумма страховых взносов, уплаченных январе 2021 года за себя, составляет 5 тыс. рублей.
С учетом установленного статьей 346.51 Кодекса ограничения на уменьшение суммы налога не более чем на 50 процентов сумма к уменьшению составит 7,5 тыс. рублей (15 тыс. рублей х 50%). Таким образом, ИП вправе уменьшить сумму исчисленного налога не более чем на 7,5 тыс. рублей.

Заметим, что предприниматели уже жаловались на произвол налоговиков — в некоторых инспекциях заявляют о том, что ИП с работниками не имеют права уменьшать стоимость патента на свои взносы.

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1Это касается и взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс.рублей.

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