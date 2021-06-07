😕 Проверить самозанятого на сайте ФНС можно только по ИНН. Бухгалтеры хотели бы видеть там еще и ФИО

Участница нашего форума пожаловалась на сервис ФНС по проверке самозанятых.

Поясним, по ИНН можно «пробить» является ли обладатель данного ИНН на данный момент плательщиком НПД или нет.

Однако в сервисе поиск организован только по ИНН и результат поиска также отображается в виде ИНН.

Вот что пишет наша читательница:

Например, сегодня прислали доки человека Иванова. ИНН не дали. Кое-как добилась ИНН.

Проверяю в этом сервисе. Да, чел с этим ИНН самозанятый. Но Иванов ли это? ФИО сервис не показывает, и поиска по ФИО нет. К чему такая секретность?

Может быть Иванов дал мне левый ИНН (Петрова). И я узнала что Петров — плательщик НПД. И будут думать, что проверила Иванова, хотя это не так.

Потом правда пробила его ИНН по паспорту, сошлось. Но ведь сервис поиска ИНН не всегда ищет по паспорту.

Почему бы сервис проверки смз не сделать по ФИО?

А вы пользуетесь сервисом проверки плательщиков НПД? Вас устраивает, как он работает?

Обсуждение происходит в теме форума «Сервис по проверке самозанятых»

Напомним, перед тем, как заключать договор и производить оплату, рекомендуется проверить, является ли контрагент плательщиком НПД. Как говорится, доверяй, но проверяй. Ведь если у него этого статуса, придется платить за него взносы, удерживать НДФЛ, отражать эту выплату во всех зарплатных отчетах.