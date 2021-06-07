Маркировка табака принесла бюджету 5,2 млрд

Введение в России обязательной маркировки для табачных изделий принесло бюджету дополнительные 5,2 млрд рублей.

Об этом рассказал глава ЦРПТ Михаил Дубин в интервью «ТАСС».

«После введения маркировки в России неожиданно появились новые табачные фабрики. Эти предприятия ранее не отчитывались о своей деятельности и соответственно не платили налоги. Мы подсчитали, что за два года только эти новые компании принесли в бюджет страны дополнительные 5,2 млрд рублей за счет уплаты акцизов», — сказал он.

В целом в табачной отрасли благодаря введению маркировки наблюдается прирост собранных акцизов, который оказался выше, чем темп индексации, установленный правительством России, добавил Дубин.

Он также сообщил о том, что доля нелегального табака благодаря введению обязательной маркировки в России с 1 июля 2019 года снизилась с 15 до 7-10%.

Во время выступления на ПМЭФ бизнес-омбудсмен для МСП Анастасия Татулова высказала мнение, что государство само должно оплачивать такие инициативы, как введение обязательной маркировки.

«Субсидирование хотелок государства. Все то, что придумано государством, маркировки, еще что-нибудь, пожалуйста, это должно быть за счет государства».

О выступлении Анастасии Татуловой на «Клерке» писали.