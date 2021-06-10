💸 Доходы ИП на ОСНО свыше 5 млн. рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %

С этого года введена повышенная ставка НДФЛ 15 %, которая применяется при доходах свыше 5 млн. рублей. Это правило действует и для ИП.

Такие пояснения дал Минфин в письме № 03-04-05/36907 от 14.05.2021.

В соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 % — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 % суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК, превышающей 5 миллионов рублей, — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, не являются исключением. К ним применяется такая же ставка (13 % и 15 %).

При этом ИП может применить профессиональный налоговый вычет по НДФЛ, состав которого аналогичен расходам из 25 главы НК.