Переводы из-за рубежа отследят вне зависимости от суммы. А сайты будут блокировать без суда

Росфинмониторингу дадут право отслеживать все денежные переводы некоммерческим организациям, а также переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы.

Законопроект 1165650-7, внесенный главой комитета ГД по безопасномти Василием Пискаревым рассмотрят 9 июня во 2 чтении, и скорее всего примут.

Суть проекта — Росфинмониторинг будет отслеживать оюбые денежные поступления из-за рубежа для граждан или компнаий, вне зависимости от суммы. Руководствоваться он будет специальным перечнем стран, который к тому же будет закрытым.

То есть, никто не будет знать при получении средств из-за рубежа, отслеживают их, или нет.

Согласно пояснительной записке, комиссии известны факты участия россиян в зарубежных тренингах, где их обучают влиянию на выборы, организации беспорядков и несанкционированных акций.

По словам Пискарева, эти проекты реализуются через «сеть опорных пунктов по периметру нашей страны — в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии и так далее».

Цитата по «Коммерсантъ».

Кроме того, будет рассмотрен во 2 чтении законопроект № 1113081-7, о внесудебной блокировке в интернете информации, «порочащей честь и достоинство лица и связанной с обвинением в совершении преступления».

В данный момент удаление информации, порочащей честь и достоинство лица, возможно только по решению суда в рамках гражданского процесса