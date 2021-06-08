Сотрудники Сбера смогут уйти в годовой неоплачиваемый отпуск (саббатикал)

У сотрудников Сбера появится возможность оформить долгосрочный отпуск от месяца до года (саббатикал) или работать удаленно из любого региона России.

Во время такого отпуска сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть, а компания сохранит ценного сотрудника, сообщает пресс-служба Сбера.

Саббатикал может длиться от одного до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент. Со своей стороны Сбер гарантирует сохранить место сотрудника и его должность.

Саббатикал становится новым трендом,отметили в банке, ведь наша жизнь не состоит на 100 % из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что-то новое — на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе.

Кроме того, теперь у сотрудников Сбера появилась возможность 3 месяца в году работать удаленно из другого региона России, при этом сохраняются все корпоративные льготы (в том числе ДМС).