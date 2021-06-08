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ИП может уменьшить стоимость патента на взносы, уплаченные за прошлый год

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Рубрика ПСН
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Стоимость патента можно уменьшать на страховые взносы, исчисленные за прошлый год, если они уплачены в период действия патента.

В письме от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ в пункте 4 ФНС поясняет, что ИП, применяющий ПСН, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму уплаченных в данном периоде страховых взносов, в том числе исчисленных в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, а также на сумму погашенной задолженности по уплате страховых взносов, в том числе за предыдущий год.

И приводится пример такого уменьшения:

ИП получил патент со сроком действия 01.04.2021-31.08.2021.

При этом 01.07.2021 он уплатил страховые взносы в размере 1 процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за предыдущий расчетный период (01.01.2020-31.12.2020).

В данной ситуации ИП вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на указанные страховые взносы в пределах ограничений, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 346.51 Кодекса.

Обратите внимание, что в письме не указано, на какой системе налогообложения находился ИП в предыдущем году. Т.е. это не играет никакой роли для уменьшения налога по ПСН.

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