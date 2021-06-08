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Профсоюзы просят Путина вернуть индексацию работающим пенсионерам

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Рубрика Пенсии
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Председатель ФНПР Михаил Шмаков направил письмо Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам.

На данный момент Правительство не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант.

По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Президента о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в письме.

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