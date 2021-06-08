Профсоюзы просят Путина вернуть индексацию работающим пенсионерам

Председатель ФНПР Михаил Шмаков направил письмо Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам.
На данный момент Правительство не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант.
По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Президента о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.
«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в письме.