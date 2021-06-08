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ФНС рассказала о правилах отказа в уменьшении стоимости патентов на уплаченные взносы

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Рубрика ПСН
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Что будет, если ИП на ПСН неверно указал суммы взносов в уведомлении на уменьшение налога? Ответ на этот вопрос дала ФНС в своем письме.

Если ИП не уплачены страховые взносы, налоговый орган уведомляет ИП об отказе в уменьшении суммы налога, а в случае, если ИП страховые взносы уплачены в размере, меньшем чем заявлено в уведомлении, то налоговый орган уведомляет об отказе в соответствующей части.

Если в уведомлении об уменьшении суммы налога указана сумма страховых взносов и пособий в размере большем, чем сумма налога, подлежащая уменьшению, налоговый орган отказывает в уменьшении суммы налога тоже в соответствующей части. 

В письме приведен пример:

ИП получил патент, сумма налога по которому - 10 тыс. рублей. При этом ИП не использует труд работников.

Уплаченные ИП страховые взносы в периоде действия патента - 8 тыс. рублей.

Затем ИП подал уведомление об уменьшении суммы налога. Сумма, которую ИП заявил к уменьшению - 10 тыс. руб.

Поскольку сумма фактически уплаченных страховых взносов меньше, чем ИП заявлено в уведомлении, налоговый орган вправе уменьшить сумму налога по патенту только на 8 тыс. рублей. В отношении 2 тыс. рублей, которые ИП не уплатил, налоговый орган произведет отказ в уменьшении.

 Письмо ФНС от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@.

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