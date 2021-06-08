Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году. Разъяснения ФНС

ФНС пояснила, как уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов, которые не были учтены в полном объеме при уменьшении налога по другим патентам.
Если ИП получил несколько патентов и при расчете налога по одному из них сумма взносов и пособий, превысила сумму стоимости патента (или 50% от его стоимости, если у ИП есть работники), то он вправе на это превышение уменьшить стоимость другого патента, действующего в этом же календарном году.
Этот сложный вопрос налоговики объяснили на примере:
ИП получил 3 патента:Как видим, ФНС считает, что взносы могут уменьшать стоимость патента, срок действия которого истек до уплаты взносов.
Патент № 1 со сроком действия 01.01.2021-31.03.2021 и суммой налога 15 тыс. рублей.
Патент № 2 со сроком действия 01.04.2021-30.06.2021 и суммой налога 25 тыс. рублей.
Патент № 3 со сроком действия 01.07.2021-31.10.2021 и суммой налога 15 тыс. рублей.
При этом с 01.05.2021 ИП использует труд работника.
ИП 01.06.2021 уплачены страховые взносы в размере 35 тыс. рублей. Уведомление об уменьшении суммы налога по патенту № 2 ИП подано 15.06.2021.
Поскольку ИП использует труд работника в налоговом периоде, сумма налога по патенту № 2 уменьшается не более чем на 12,5 тыс. рублей (25 тыс. руб. х 50%). Следовательно, при уменьшении суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов у ИП остается сумма превышения в размере 22,5 тыс. рублей (35 тыс. руб. - 12,5 тыс. руб.).
По остальным патентам ИП вправе уменьшить сумму налога на сумму указанного превышения. По патенту № 1 ИП вправе уменьшить сумму налога на всю сумму страховых взносов, поскольку в период действия данного патента труд работников не использовался. Оставшуюся сумму превышения в размере 7,5 тыс. рублей (22,5 тыс. рублей - 15 тыс. руб.) ИП вправе перенести на патент № 3 в целях уменьшения суммы налога по нему, но не более чем на 50 процентов ввиду использования труда работника.
Разъяснения приведены в пункте 6 письма № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021 г.