Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году. Разъяснения ФНС

ФНС пояснила, как уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов, которые не были учтены в полном объеме при уменьшении налога по другим патентам.

Если ИП получил несколько патентов и при расчете налога по одному из них сумма взносов и пособий, превысила сумму стоимости патента (или 50% от его стоимости, если у ИП есть работники), то он вправе на это превышение уменьшить стоимость другого патента, действующего в этом же календарном году.

Этот сложный вопрос налоговики объяснили на примере:

ИП получил 3 патента: Патент № 1 со сроком действия 01.01.2021-31.03.2021 и суммой налога 15 тыс. рублей. Патент № 2 со сроком действия 01.04.2021-30.06.2021 и суммой налога 25 тыс. рублей. Патент № 3 со сроком действия 01.07.2021-31.10.2021 и суммой налога 15 тыс. рублей. При этом с 01.05.2021 ИП использует труд работника. ИП 01.06.2021 уплачены страховые взносы в размере 35 тыс. рублей. Уведомление об уменьшении суммы налога по патенту № 2 ИП подано 15.06.2021. Поскольку ИП использует труд работника в налоговом периоде, сумма налога по патенту № 2 уменьшается не более чем на 12,5 тыс. рублей (25 тыс. руб. х 50%). Следовательно, при уменьшении суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов у ИП остается сумма превышения в размере 22,5 тыс. рублей (35 тыс. руб. - 12,5 тыс. руб.). По остальным патентам ИП вправе уменьшить сумму налога на сумму указанного превышения. По патенту № 1 ИП вправе уменьшить сумму налога на всю сумму страховых взносов, поскольку в период действия данного патента труд работников не использовался. Оставшуюся сумму превышения в размере 7,5 тыс. рублей (22,5 тыс. рублей - 15 тыс. руб.) ИП вправе перенести на патент № 3 в целях уменьшения суммы налога по нему, но не более чем на 50 процентов ввиду использования труда работника.

Как видим, ФНС считает, что взносы могут уменьшать стоимость патента, срок действия которого истек до уплаты взносов.

Разъяснения приведены в пункте 6 письма № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021 г.