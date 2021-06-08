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Если сами исправили ошибку в СЗВ-М, то ПФР не имеет права штрафовать

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Если компания самостоятельно нашла и исправила неточности в СЗВ-М, то штрафовать ее нельзя.

Такой вывод следует из решения АС Красноярского края от 13.04.2021 по делу № А33-1730/2021.

Компания представила СЗВ-М своевременно, однако, не в полном объеме. В отчете не указали сведения о троих работниках.

Исправления были направлены через месяц в дополняющем СЗВ-М.

ПФР привлек организацию к ответственности в виде штрафа в размере 1 500 рублей за несвоевременное представление информации по сотрудникам. Но суд отклонил требование ПФР и встал на сторону компании.

АС отметил, что организация имеет право на самостоятельное исправление допущенных в отчете ошибок. Штрафовать компанию в этом случае нельзя.

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