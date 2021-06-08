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❗️ Почему налоговики в борьбе с неуплатой НДС придут именно к вам? Бесплатный вебинар

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Рубрика НДС
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Налоговики очень не любят схемы по налоговой экономии. Особенно они нетерпимы к уменьшению уплаты НДС. Вот только придут они не к сомнительным «однодневкам» и «прокладкам». Придут они к тем, с кого есть, что взять. К нормальным компаниям.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется». Он пройдет 15 июня, начало в 11:00 по Мск.

Вебинар проведет Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель.

Ключевой критерий у налоговой — брать в оборот не того, кто точно нарушал, а кто точно может заплатить деньги в бюджет.

Вебинар для тех, кто не хочет попасть под этот каток.

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