Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компания считала, что у нее нулевая ставка по земельному налогу. Налоговики и суды оказались против

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Суды, в следом за налоговиками, отказали резиденту индустриального парка в льготном земельном налоге. Компании придется уплатить земельный налог по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

Арбитражный суд Уральского округа, вслед за нижестоящими судами, признал правомерным решение ИФНС о доначислении налогоплательщику земельного налога.

Компания считала, что, как резидент индустриального парка, она законно заявила в декларации нулевой налог по двум участкам.

Однако налоговики и суды пришли к выводу, что поскольку оба участка прилегают к границам парка, но находятся за его пределами, то на них не распространяется льготный режим налогообложения, предусмотренный для резидентов индустриальных парков.

Фабула дела:

АО «Транснефть Нефтяные насосы» (ТНН) со ссылкой на приложение к решению Челябинской городской думы от 22.11.2005 № 8/11, как резидент индустриального парка «Станкомаш», воспользовалась льготой по налогу на землю. А именно, заявило в налоговой декларации по земельному налогу за 2016 год по четырем участкам ноль рублей к уплате.

ИФНС по Ленинскому району Челябинска с этим не согласилась, и в 2018 году доначислила компании земельный налог по двум участкам в 929 тыс. рублей, а также пени и штраф. Инспекторы сослались на то, что два участка налогоплательщика отсутствуют в реесте индустриальных парков, то есть в 2016 году они были заявлены в составе территории индустриального парка «Станкомаш». В результате ИФНС отказала ТНН в налоговой льготе и определила к уплате земельный налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Вышестоящее налоговое управление и суды первой, апелляционной и кассационной инстанции признали решение ИФНС законным.

Позиция истца:

  • ошибочен вывод о том, что земельные участки в целях применения к ним налоговой льготы должны быть включены в реестр, который ведется Минпромторгом, в то время как спорные земельные участки в указанном реестре Минпромторга отсутствовали;
  • материалами дела полностью подтверждается нахождение завода налогоплательщика, неразрывно связанного со спорными земельными участками, на территории индустриального парка «Станкомаш»;
  • с одной стороны, заявитель указан в реестре как резидент парка. Т.е он должен обладать хотя бы одним участком на территории парка (непременное условие присвоения статуса резидента согласно постановлению Правительства РФ от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»). С другой стороны, в общей площади индустриального парка (131 га) нет принадлежащих ТНН участков. Представленная Минпромторгом выписка из реестра дает два взаимоисключающих ответа на один и тот же вопрос. Если спорных участков нет в общей площади индустриального парка «Станкомаш» (131 га), то и число его резидентов должно быть за минусом ТНН. Противоречие в сведениях реестра должно свидетельствовать в пользу добросовестного налогоплательщика;
  • Факт не включения спорных земельных участков общей площадью 2,27 га в площадь индустриального парка, согласно Реестру (131 га) известен налоговому органу в ходе реализации контрольных полномочий в 2018 году, однако ни из каких общедоступных источников не мог быть известен ТНН как налогоплательщику;
  • ТНН на спорных участках на территории ПАРКА создано промышленное производство, которое приносит значительный доход консолидированному бюджету Челябинской области, льгота по земельному налогу применена сообразно воле законодателя, в строгом соответствии с решением Челябинской городской Думы № 8/11 и с учетом п. 1 ст. 11 НК.

Позиция администрации Челябинска:

Комитет по экономике администрации города Челябинска в письме от 21.12.2017 указал, что площадь 131 га определена без учета земельных участков, принадлежащих на праве собственности резидентам индустриального парка.

Позиция судов:

Общая площадь участков индустриального парка «Станкомаш» составляет 131 га. На них размещено промышленное производство семи резидентов, в том числе ТНН. При этом два спорных участка ТНН, по которым компания заявила право на льготу по земельному налогу, непосредственно прилегают к территории парка, но находятся за его пределами. Еще два участка, по которым ТНН заявила право на льготу, находятся в пределах парка и по ним льгота получена.

Для применения налоговой льготы по земельному налогу в отношении спорных земельных участков, необходимо подтвердить нахождение их в границах территорий индустриальных парков, что исключает использование льготы до внесения сведений в реестр индустриальных парков.

Мнение эксперта:

Сергей Филиппов, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

«Из пояснительной записки к Федеральному закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ „О промышленной политике в Российской Федерации“ следует, что появление в России индустриальных парков связано с необходимостью промышленного роста в стране. По мнению Правительства, „важнейшим сектором реализации знаний, занятости населения и производства доходов в предстоящие 10 — 15 лет будут базовые отрасли промышленности, транспорта, строительства и аграрного сектора“.

Именно в этих секторах Россия обладает значительными конкурентными преимуществами. Однако именно здесь накопились основные барьеры роста и провалы в эффективности. В качестве основного финансового стимула для инвесторов, готовых вкладывать деньги в промышленность, законодателем предложены налоговые льготы.

Налоговые льготы в России, в принципе, являются основным инструментом для привлечения частных капиталов в экономику страны. Механизм их реализации упрощенно выглядит так: инвестор должен осуществить определенные капиталовложения в конкретный сектор экономики, а за это ему причитаются определенные преференции со стороны публичной власти. Поэтому ситуация, при которой инвестор, получивший соответствующий статус, должен постоянно перепроверять право на получение соответствующих преференций, вряд ли будет способствовать в достижение цели индустриальных парков».

Дело:А76-35113/2018.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021». Он пройдет 10 июня, начало в 11:00 по Москве.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама