Суды, в следом за налоговиками, отказали резиденту индустриального парка в льготном земельном налоге. Компании придется уплатить земельный налог по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

Арбитражный суд Уральского округа, вслед за нижестоящими судами, признал правомерным решение ИФНС о доначислении налогоплательщику земельного налога.

Компания считала, что, как резидент индустриального парка, она законно заявила в декларации нулевой налог по двум участкам.

Однако налоговики и суды пришли к выводу, что поскольку оба участка прилегают к границам парка, но находятся за его пределами, то на них не распространяется льготный режим налогообложения, предусмотренный для резидентов индустриальных парков.

Фабула дела:

АО «Транснефть Нефтяные насосы» (ТНН) со ссылкой на приложение к решению Челябинской городской думы от 22.11.2005 № 8/11, как резидент индустриального парка «Станкомаш», воспользовалась льготой по налогу на землю. А именно, заявило в налоговой декларации по земельному налогу за 2016 год по четырем участкам ноль рублей к уплате.

ИФНС по Ленинскому району Челябинска с этим не согласилась, и в 2018 году доначислила компании земельный налог по двум участкам в 929 тыс. рублей, а также пени и штраф. Инспекторы сослались на то, что два участка налогоплательщика отсутствуют в реесте индустриальных парков, то есть в 2016 году они были заявлены в составе территории индустриального парка «Станкомаш». В результате ИФНС отказала ТНН в налоговой льготе и определила к уплате земельный налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Вышестоящее налоговое управление и суды первой, апелляционной и кассационной инстанции признали решение ИФНС законным.

Позиция истца:

ошибочен вывод о том, что земельные участки в целях применения к ним налоговой льготы должны быть включены в реестр, который ведется Минпромторгом, в то время как спорные земельные участки в указанном реестре Минпромторга отсутствовали ;

в указанном реестре Минпромторга ; материалами дела полностью подтверждается нахождение завода налогоплательщика, неразрывно связанного со спорными земельными участками, на территории индустриального парка «Станкомаш»;

с одной стороны, заявитель указан в реестре как резидент парка. Т.е он должен обладать хотя бы одним участком на территории парка (непременное условие присвоения статуса резидента согласно постановлению Правительства РФ от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»). С другой стороны, в общей площади индустриального парка (131 га) нет принадлежащих ТНН участков. Представленная Минпромторгом выписка из реестра дает два взаимоисключающих ответа на один и тот же вопрос. Если спорных участков нет в общей площади индустриального парка «Станкомаш» (131 га), то и число его резидентов должно быть за минусом ТНН. Противоречие в сведениях реестра должно свидетельствовать в пользу добросовестного налогоплательщика;

Факт не включения спорных земельных участков общей площадью 2,27 га в площадь индустриального парка, согласно Реестру (131 га) известен налоговому органу в ходе реализации контрольных полномочий в 2018 году, однако ни из каких общедоступных источников не мог быть известен ТНН как налогоплательщику;

ТНН на спорных участках на территории ПАРКА создано промышленное производство, которое приносит значительный доход консолидированному бюджету Челябинской области, льгота по земельному налогу применена сообразно воле законодателя, в строгом соответствии с решением Челябинской городской Думы № 8/11 и с учетом п. 1 ст. 11 НК.

Позиция администрации Челябинска:

Комитет по экономике администрации города Челябинска в письме от 21.12.2017 указал, что площадь 131 га определена без учета земельных участков, принадлежащих на праве собственности резидентам индустриального парка.

Позиция судов:

Общая площадь участков индустриального парка «Станкомаш» составляет 131 га. На них размещено промышленное производство семи резидентов, в том числе ТНН. При этом два спорных участка ТНН, по которым компания заявила право на льготу по земельному налогу, непосредственно прилегают к территории парка, но находятся за его пределами. Еще два участка, по которым ТНН заявила право на льготу, находятся в пределах парка и по ним льгота получена.

Для применения налоговой льготы по земельному налогу в отношении спорных земельных участков, необходимо подтвердить нахождение их в границах территорий индустриальных парков, что исключает использование льготы до внесения сведений в реестр индустриальных парков.

Мнение эксперта:

Сергей Филиппов, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

«Из пояснительной записки к Федеральному закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ „О промышленной политике в Российской Федерации“ следует, что появление в России индустриальных парков связано с необходимостью промышленного роста в стране. По мнению Правительства, „важнейшим сектором реализации знаний, занятости населения и производства доходов в предстоящие 10 — 15 лет будут базовые отрасли промышленности, транспорта, строительства и аграрного сектора“.

Именно в этих секторах Россия обладает значительными конкурентными преимуществами. Однако именно здесь накопились основные барьеры роста и провалы в эффективности. В качестве основного финансового стимула для инвесторов, готовых вкладывать деньги в промышленность, законодателем предложены налоговые льготы.

Налоговые льготы в России, в принципе, являются основным инструментом для привлечения частных капиталов в экономику страны. Механизм их реализации упрощенно выглядит так: инвестор должен осуществить определенные капиталовложения в конкретный сектор экономики, а за это ему причитаются определенные преференции со стороны публичной власти. Поэтому ситуация, при которой инвестор, получивший соответствующий статус, должен постоянно перепроверять право на получение соответствующих преференций, вряд ли будет способствовать в достижение цели индустриальных парков».

Дело:А76-35113/2018.