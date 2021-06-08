Гостиницы и отели могут освободить от НДС при переходе с УСН на ОСН. Решение будет принято по результатам обеления бизнеса общепита.

Ранее было предложено освободить от обязанности уплачивать НДС общепит при переходе с УСН при выручке до 2 млрд. рублей. Нововведение планируют ввести с 2022 года.

О возможности отмены обязанности турбизнеса уплачивать НДС сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов:

«Если будет получен эффект обеления, мы можем, наверное, распространить на какие-то другие сферы: туристический бизнес, гостиницы, и так далее», — отметил Белоусов.

Цитата по «ТАСС».

О предложении отмены НДС у общепита недавно писали на «Клерке».