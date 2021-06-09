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Патент можно получить как по месту проживания, так и по месту ведения деятельности

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Рубрика ПСН
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ИП может получить патент как по месту проживания, так и по месту ведения деятельности. Если деятельность будет проводиться в нескольких регионах — то в любом, по желанию ИП.

Главное — заключать все договоры в регионе получения патента.

Вопрос был задан относительно грузоперевозок. Минфин в письме от 17.05.2021 № 03-11-11/37317 ответил:

«Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, обязаны получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности».

Все договоры должны быть заключены именно в регионе, в котором был получен патент, а перевозить грузы можно по всей России.

Если договор будет заключен в другом регионе, то ИП придется оформлять патент и в этом регионе.

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