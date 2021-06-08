Для зарубежных компаний введут цифровой налог в 3% от дохода

Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Полученные налоги власти собираются направить на льготы отечественным IT-компаниям.

Налог на цифровые компании будет введен по примеру существующей практики в Великобритании, пишет Forbes. Там налог на цифровые услуги начал действовать с 1 апреля 2021 года: он распространяется на такие технологические корпорации, как Amazon, Google и Facebook.

Налог будет браться именно с дохода, а не с прибыли. Т.е. расходы учитываться не будут.

Введение такого налога действительно прорабатывается, подтвердил Forbes представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. По его словам, сейчас в правительстве рассматриваются два альтернативных варианта: введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошли Великобритания, Франция, Италия и Испания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги.

В первом варианте цифровые корпорации должны будут платить налоги там, где у них есть значительная клиентская база, даже если компания физически не присутствует на территории страны. А во втором варианте — международные корпорации будут обязаны платить налог не ниже, чем по глобально установленной минимальной ставке.

отсутствие консенсусного решения может привести к распространению односторонних налогов на цифровые услуги и увеличению вредных налоговых и торговых споров, что подорвет налоговую определенность и инвестиции.

При наихудшем сценарии члены ОЭСР предсказывают глобальную торговую войну, спровоцированную односторонними налогами на цифровые услуги во всем мире.

Какой из этих двух вариантов одобрит ОЭСР, пока неизвестно. Однако в своем сообщении организация предупреждает, что