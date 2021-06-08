Для зарубежных компаний введут цифровой налог в 3% от дохода

Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, будут платить 3% с дохода, который они получают от российских пользователей. Полученные налоги власти собираются направить на льготы отечественным IT-компаниям.
Налог на цифровые компании будет введен по примеру существующей практики в Великобритании, пишет Forbes. Там налог на цифровые услуги начал действовать с 1 апреля 2021 года: он распространяется на такие технологические корпорации, как Amazon, Google и Facebook.
Налог будет браться именно с дохода, а не с прибыли. Т.е. расходы учитываться не будут.Введение такого налога действительно прорабатывается, подтвердил Forbes представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. По его словам, сейчас в правительстве рассматриваются два альтернативных варианта: введение налога в одностороннем порядке (путь, по которому пошли Великобритания, Франция, Италия и Испания) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги.
В первом варианте цифровые корпорации должны будут платить налоги там, где у них есть значительная клиентская база, даже если компания физически не присутствует на территории страны. А во втором варианте — международные корпорации будут обязаны платить налог не ниже, чем по глобально установленной минимальной ставке.Какой из этих двух вариантов одобрит ОЭСР, пока неизвестно. Однако в своем сообщении организация предупреждает, что отсутствие консенсусного решения может привести к распространению односторонних налогов на цифровые услуги и увеличению вредных налоговых и торговых споров, что подорвет налоговую определенность и инвестиции. При наихудшем сценарии члены ОЭСР предсказывают глобальную торговую войну, спровоцированную односторонними налогами на цифровые услуги во всем мире.
По расчетам организации, неспособность достичь соглашения может сократить мировой ВВП более чем на 1% в год.