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👀 Отдел учета налогоплательщиков хочет проверить декларацию по ЕНВД. Так сказано в требовании

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики прислали требование, где хотят проверить адрес на предмет достоверности. Вот только целью указана камеральная проверка по ЕНВД. Опять программа виновата?

Поделился Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом государственный советник 2 класса, руководитель УФНС по Владимирской обл. на своей странице в Facebook.

«Очередной шедевр, теперь ещё и отдел учёта налогоплательщиков проводит камеральные проверки ЕНВД... Всё смешалось в доме Облонских...».

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Требование начинается со ссылки на ст. 93 НК — это истребование налоговиками документов при проведении налоговой проверки. Указан 10-дневный срок.

Далее сказано, что МРИ ФНС № 32 по Свердловской обл. проводит проверку адреса компании на предмет достоверности свелений в ЕГРЮЛ. Адрес юрлица (который налоговикии называют юридическим) «признан адресом с высоким риском недостоверности сведений». По мнению налоговиков, «данный факт может негативно повлиять на деловую репутацию организации».

Ниже уже в 5-дневный срок просят направить договор аренды. В ответе просят указать сылку «Для отдела учета налогоплательщиков». Что в целом логично, они и проводят проверки по недостоверности сведений.

Но еще ниже, в строке о наименовании мероприятия налогового контроля пишут, что «в связи с камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по единому налогу на вмененный дозход для отдельных видов деятельности за 4 квартал 2020» (стиль, орфография и пунктуация оригинала, прим. ред.).

Такое ощущение, что на всю инспекцию — один шаблон требования, которых ходит от отдела к отделу, собирая особенности, сроки и стилистику каждого из них. А может, программа такая, на нее часто все ошибки свешивают.

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