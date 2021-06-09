Цены на жилье из-за продления льготной ипотеки вырастут еще больше, уверены эксперты

Эксперты рассказывают, что цены на жилье из-за продления льготной ипотеки вырастут еще больше. Кроме того, некоторые люди сейчас понимают, что не тянут эту ипотеку, даже по льготной ставке.

О продлении программы ипотеки до 1 июля 2022 года говорили на ПМЭФ президент Путин и ио главы Минстроя Файзуллин.

При этом ставка по кредиту должна подняться до 7%, а кредитный лимит — уменьшиться до 3 млн, эта сумма будет одинаковой для всех регионов.

Кроме того, Путин обещал распространить семейную ипотеку для семей с одним ребенком.

Издание Forbes опросило участников рынка недвижимости, и привело тревожные мнения.

«Ослабление спроса, похоже, не будет, — говорит инвестиционный директор „Тринфико“ Артем Цогоев. — Цены еще вырастут».

Наиболее активно будут дорожать наиболее доступные лоты — те, что стоят около 3 млн рублей.

«Динамика роста цен на доступный формат жилья будет выше , чем на средний и высокий на фоне новых стимулирующих мер», — рассуждает директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев.

формат жилья , чем на средний и высокий на фоне новых стимулирующих мер», — рассуждает директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев. «Стоит ждать сокращения ценового разрыва между проектами массового сегмента, которые будут дорожать большими темпами, чем более дорогие новостройки бизнес-класса», — уточняет руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.

между проектами массового сегмента, которые большими темпами, чем более дорогие новостройки бизнес-класса», — уточняет руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. «Цены, безусловно, продолжат расти. Увеличение прайса на 4-5% относительно текущего уровня вполне возможно», — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». По ее словам, на это также будет влиять рост цен на материалы и топливо, дефицит рабочих рук.

Кроме того, эксперты рассказывают о тех проблемах, которые вызвала ныне действующая программа льготной ипотеки, кроме повышения цен.

«Люди, которых привлекла низкая ипотечная ставка, под влиянием эмоций приобрели объекты в новостройках, а спустя полгода или год осознали, что не могут обслуживать кредит. И сейчас на рынок выходит большое количество квартир по переуступке, но не с целью инвестиционного заработка, так как цены были очень высоки и прирост стоимости не такой существенный с точки зрения инвестиций, а именно в связи с невозможностью обслуживать ипотечный кредит, даже по низкой ставке. И это проблема», — сетует директор по поддержке риэлторского бизнеса ГК МИЭЛЬ Юлия Федулаева.

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