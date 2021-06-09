ФНС в последнее время все чаще требует от компаний пояснения, почему зарплата работников не соответствует среднеотраслевой. Большинство вопросов бухгалтеров связаны с тем, как ответить налоговикам.

Но в этот раз в «Красном уголке бухгалтера» вопрос другой — как убедить работодателя повысить зарплату:

«Здравствуйте, коллеги! Пришло требование из ИФНС с просьбой пояснить, занижение заработной платы в организации в сравнении со средней по отрасли. Генеральный директор не понимает серьезности вопроса, предлагает „свалить все на ковид“. Нужны аргументы, что бы убедить его повысить з/п. Буду рада помощи. Заранее спасибо!»

Многие не прочли основной вопрос, а ответили о «наболевшем»:

«Напишите, чтобы сохранить весь штат, во время пандемии, было принято решение о сохранении минимальной з/п».

«Хозяин — барин: свалите на ковид. Он же директор?».

Некоторых затронул вопрос по данным о размере среднеотраслевой зарплате:

«Откуда данные по отрасли ИФНС взяла? За какой год?».

«Да уж. Вот эти среднеотраслевые температуры по больнице — капец! Так и средняя зарплата по РФ приличная и я требую, чтобы мне РФ зарплату до уровня Сечина повысила!».

И только один комментатор прочел вопрос правильно. Таким предположением работодателя можно напугать. И то не каждого:

«Налоговая поставит условие, либо повышаете зарплату, либо приходим с выездной проверкой. Также потребуют штатное расписание и контракты с работниками».