Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют от компании зарплату не меньше средней по отрасли. Как бухгалтеру убедить руководителя в серьезности ситуации?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

ФНС в последнее время все чаще требует от компаний пояснения, почему зарплата работников не соответствует среднеотраслевой. Большинство вопросов бухгалтеров связаны с тем, как ответить налоговикам.

Но в этот раз в «Красном уголке бухгалтера» вопрос другой — как убедить работодателя повысить зарплату:

«Здравствуйте, коллеги! Пришло требование из ИФНС с просьбой пояснить, занижение заработной платы в организации в сравнении со средней по отрасли. Генеральный директор не понимает серьезности вопроса, предлагает „свалить все на ковид“. Нужны аргументы, что бы убедить его повысить з/п. Буду рада помощи. Заранее спасибо!»

Многие не прочли основной вопрос, а ответили о «наболевшем»:

  • «Напишите, чтобы сохранить весь штат, во время пандемии, было принято решение о сохранении минимальной з/п».
  • «Хозяин — барин: свалите на ковид. Он же директор?».

Некоторых затронул вопрос по данным о размере среднеотраслевой зарплате:

  • «Откуда данные по отрасли ИФНС взяла? За какой год?».
  • «Да уж. Вот эти среднеотраслевые температуры по больнице — капец! Так и средняя зарплата по РФ приличная и я требую, чтобы мне РФ зарплату до уровня Сечина повысила!».

И только один комментатор прочел вопрос правильно. Таким предположением работодателя можно напугать. И то не каждого:

«Налоговая поставит условие, либо повышаете зарплату, либо приходим с выездной проверкой. Также потребуют штатное расписание и контракты с работниками».

А нам интересно, к кому-нибудь приходили с выездной проверкой по данному поводу?

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама