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Личные карточки Т-2 на совместителей: надо или нет

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Рубрика Кадровый учет
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На нашем форуме разгорелся спор по вопросу необходимости оформления личной карточки на совместителя.

Дело в том, что действующее сейчас постановление Правительства от 16.04.2003 № 225 гласит:

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Но на совместителя трудовая книжка не заполняется. В связи с чем у автора темы возник вопрос: а нужна ли тогда подпись сотрудника в личной карточке.

Участники обсуждения пошли дальше и задались глобальным вопросом — а нужна ли вообще карточка Т-2 на совместителя, если единственный НПА, который обязывает иметь этот документ — постановление № 225 и там идет речь о дублировании записи в трудовой, которой у совместителя на этой работе нет.

А что думают по этому вопросу специалисты по труду? Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» дает такое разъяснение: на совместителей (как внешних, так и внутренних) необходимо оформлять личные карточки.

Напомним, личная карточка Т-2 утверждена постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Но с 1 января 2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению.

Кстати, недавно Минтруд утвердил новые правила ведения трудовых книжек (они вступят в силу с 1 сентября 2021) и там нет нормы про личную карточку.

Обсуждение этого «карточного» вопроса происходит в теме форума «Карточка Т2 на совместителя».

А вы ведете Т-2 на совместителей?

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