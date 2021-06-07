Трудовые книжки надо будет вести по новым правилам. Что меняется и какие странности обнаружились?

Недавно был опубликован Приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021, которым вводится новый порядок ведения бумажных трудовых книжек, а также новая форма трудовой книжки.

При этом ныне действующая Инструкция № 69 от 10.10.2003 будет отменена.

Новые правила заработают с 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Отметим, что новый порядок был представлен на общественное обсуждение в январе этого года. Потом в марте проект был изменен. Мы об этом писали.

Между тем уже принятый приказ отличается от того проекта. Поэтому в этом материале — обзор новых правил, которые зарегистрированы в Минюсте.

И кстати, в тексте мы нашли некоторые странности.

Меняется форма трудовой книжки и вкладыша к ней

Изменения несущественные. В частности, меняется количество разворотов, отведенных под сведения о работе и разворотов для отражения награждений.

При этом можно спокойно пользоваться старыми бланками трудовых и вкладышей, если у работодателя имеется их запас.

Ранее Минтруд разъяснял, что новые трудовые будут применяться с 2023 года. Однако в принятом Приказе об этом речи нет. Он вступает в силу с 1 сентября 2021.

Запись в трудовую книжку по-прежнему будет вноситься основным работникам, которые проработали более 5 дней

Отметим, что сначала Минтруд хотел отменить это 5-дневное правило, и заполнять трудовую надо было даже на тех, кто отработал всего 1 день. Но в окончательный вариант документа это не вошло.

Кроме того, в новом Приказе нет нормы о том, что запись на сотрудников, впервые устроившихся на работу, вносится в их присутствии. Дело в том, что на таких сотрудников с 2021 года бумажные трудовые вообще не ведутся.

Записи в трудовую книжку можно будет вносить не только ручкой

По новым правилам записи могут быть полностью или частично произведены с использованием технических средств путем переноса красителей или в виде оттиска штампа (печати).

В трудовую книжку дистанционного работника записи вносятся по его желанию

В новых правилах говорится, что по желанию дистанционного работника сведения о его работе вносятся работодателем в его бумажную трудовую книжку при условии ее предоставления работником. Дистанционщик может направить трудовую по почте заказным письмом с уведомлением.

Записи о работе и переводе должны быть внесены в течение 5 рабочих дней

Сейчас на внесение этих записей дается неделя. В новых правилах — 5 рабочих дней, что, собственно, практически одно и тоже.

Прописаны правила внесения записи о временном переводе, ставшем постоянным

В графе 2 надо будет указывать дату фактического начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом.

В графе 4 — реквизиты приказа, на основании которого работник был временно переведен и на основании которого работник переведен на постоянной основе.

Очевидно, это два разных приказа, но в Правилах он упоминается в единственном числе.

Уточнили правила внесения записей о совместительстве

По-прежнему делать запись будет основной работодатель. Но если работнику потребовалось внести запись о работе по совместительству и он при этом не осуществляет трудовую деятельность, для внесения такой записи он вправе обратиться к работодателю, у которого он ранее осуществлял работу по совместительству.

Записи о приеме на работу по совместительству и об увольнении могут вноситься в трудовую книжку как в хронологическом порядке, так и блоками (одновременно о приеме и увольнении) после увольнения из каждой организации.

При этом запись о работе по совместительству вносится также в тех случаях, когда работа по совместительству имела место до трудоустройства к работодателю, работа у которого для работника является основной.

Правила исправление записей в трудовой книжке не дописали

В разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается. Такое правило будет сейчас, оно же было и раньше.

Но, что удивительно, в новом приказе после этой фразы идет следующий абзац:

В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или изменения формулировки причины увольнения.

Возникает резонный вопрос — в каком таком порядке? Ведь никакой порядок не описан.

А все дело в том, что между этими двумя абзацами должен быть еще один (он был в проекте). Вот он:

Например, при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится правильная запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» с такого-то числа и в графе 4 повторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

Но этот абзац в Приказ Минтруда не вошел.

Меняются правила внесения записи об увольнении по собственному желанию

По новым правилам в случае увольнения надо будет указывать не только статью и пункт, но и ее часть.

Кроме того, теперь не будет разночтений по поводу формулировок записи об увольнении. Дело в том, что в действующих правилах, с одной стороны, указано, что формулировки записей должны соответствовать формулировкам ТК, а с другой стороны приведена конкретная формулировка увольнения по п.3 ст. 77, которая не соответствует той, что озвучена в ТК.

Из-за этого кадровики в недоумении — что писать: «уволен по собственному желанию» или «трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

На эту тему мы, кстати, проводили опрос. Лидирует формулировка из ТК.

Так вот, в новых правилах пример об увольнении по собственному желанию вообще убрали. Хотя в проекте эта фраза была.

При увольнении переводом в трудовой книжке надо будет указать, куда уходит работник

Делая запись об увольнении переводом, надо будет указывать наименование организации или ИП, куда переводится сотрудник.

Расширился список награждений, о которых надо делать запись в трудовой

Добавился новый вид: награждение наградами Президента и Правительства, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов).

Уточнили порядок внесения информации о вкладыше, когда их много

При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указывается серия и номер вкладыша.

В новых правилах указано, что делать, если на титуле трудовой уже не вмещается штамп об очередном вкладыше.

В этом случае такую запись следует сделать на титульном листе первого вкладыша.

Книга учета трудовых книжек будет произвольной формы и без сургуча

Форму книги учета бланков трудовой книжки и вкладыша и книги учета трудовых книжек по-прежнему надо вести.

Но унифицированных форм не будет. Работодатель будет самостоятельно разрабатывать эти книги.

Указанные книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, ИП, печатью организации (при наличии).

Сотрудники не будут расписываться в личной карточке, книге, и трудовой

Сейчас с каждой вносимой в трудовую книжку записью о работе, постоянном переводе и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Кроме того, при увольнении сотрудник должен расписаться в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

В новых правилах эти нормы исключили.