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Компании могут принять на работу двух начальников одного отдела одновременно

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Рубрика Трудовые отношения
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Принять двух начальников в один отдел одновременно можно. Если в штатном расписании только одна должность — принимаем каждого на часть ставки.

Главное — совокупный размер ставок двух специалистов не превышает целой единицы.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если в штатном расписании компании предусмотрена только одна должность начальника отдела, то принять двух людей на данную должность можно только на часть ставки, например, на 0,5 ставки каждый или 0,3 ставки и 0,7 ставки.

Как разбить ставку — решает работодатель.

Налоговики запрашивают у компаний штатное расписание, если в компании есть неполные ставки. Зачем ФНС проверяет неполные ставки в компаниях читайте в данной новости.

А у вас было два начальника одного отдела одновременно?

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