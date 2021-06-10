💵 Выплаты пособий на детей с 8 до 17 лет для матерей-одиночек начнутся до 1 августа

С 1 июля стартует начисление пособий для одиноких родителей на детей с 8 до 17 лет, а сами выплаты начнутся до 1 августа. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Регламентом предусмотрено 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней — возможное продление при непоступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до 1 августа выплаты точно начнутся», – рассказал он в интервью «Известиям».

Котяков отметил, что это осознанная политика власти, ответ на запрос общества на справедливость. При разработке критериев предварительно проводилась широкая дискуссия с регионами, общественными организациями, экспертами из ВШЭ, РАНХиГС.

«Поэтому текущие правила — решение, которое, по нашему мнению, позволяет учесть все жизненные ситуации нуждающихся граждан, – сказал глава Минтруда. – Такой подход — это реформа — существенный пересмотр подходов и принципов в целом в социальной сфере. Эти критерии являются определенным балансом интересов всех участников. В перспективе, если мы поймем, что появилась необходимость либо ослабления, либо ужесточения каких-то критериев, мы это сделаем».

Напомним, право на пособие на ребенка от 8 до 17 лет имеет единственный родитель, при условии, что в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют или внесены по заявлению матери, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, а также родитель такого ребенка, которому на основании судебных актов предусмотрена уплата алиментов.