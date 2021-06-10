Бухгалтер в компании столкнулась с тем, что директор пользуется деньгами компании в личных целях. Как ему объяснить, что так лучше не делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Устроилась в ООО на УСН 6% услуги. Сегодня мне присылают счет на оплату, а там детское питание, еда и т.д. Честно сказать, я в шоке. Как поступить в этой ситуации? Даже не знаю, как сформулировать свои мысли, чтобы объяснить, что так нельзя делать».

В комментариях посоветовали сказать руководителю так:

«Так и сказать: „Если бы Вы были ИП, хоть черта лысенького покупайте, но как ООО. можете это делать только после того, как получите деньги после уплаты налогов и в виде дивидендов. В противном случае могут при проверке обложить страховыми взносами и НДФЛ и начислить все пени и ещё штрафануть“.

Я обычно пишу письмом, чтобы потом не было: „а Вы не говорили, а я не помню“. Если не сработает, то их трудности, при условии, что вы не главбух».

А кто-то пишет, что проблемы будут у руководства, а не у бухгалтера. Тем более, счет директором завизирован.

«Счет завизирован директором? Тогда платите, это не ваша проблема. Но надо их предупредить, что могут быть проблемы. Но не у вас, а у руководства».

Кто-то предложил оригинальный вариант с корпоративом:

«Попробуйте на корпоратив списать. Корпоратив не для всех. Детские конкурсы и т.д. Но всё равно на тоненького».

Автор пишет, что для детских конкурсов не очень подойдет, поскольку «там рис для плова и стиральный порошок».

Кто-то про свой случай рассказывает:

«Ещё могут быть проблемы, если гендиректор не является учредителем или если учредителей несколько... Но это не ваш головняк... Я уже привыкла, что с корпоративной карты покупается фиг знает что. Недавно повадился просто наличку снимать, типа очень нужно».

Автор спросила, как в этом случае поступают:

«Как поступаете в случае, когда с карты фиг знает что покупают?».

Ей отвечают, что просто висит на подотчете. Иногда пугает директора, он возвращает деньги.

«Висит подотчет и всё. Не закрываю. Потом можно что-нибудь купить у него, например компьютер или инструмент какой-нибудь и взаимозачетом списать долг Но крайне редко вносит на счет после страшилок моих. Тогда перекрываю».

Кто-то усомнились, что ООО на УСН 6% будут вообще трясти:

«Маловероятно, что к УСН 6% приплывут, а если и приплывут, вряд ли за этим платежом, там проблемы посерьезнее значит».

А кто-то так не считает:

«Вот уже не уверена. Все больше и больше к „мелочевке“ докапываются. К тому же, такие косяки легче всего вылавливаются — достаточно расчётный счёт глянуть. Все же понимают, что Метро не Комус».

Может сейчас и не докопаются. Но кто знает, какой курс налоговики через полгода или год возьмут?