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😨 Банкомат взял деньги, но не зачислил на кредитку. Банк все свалил на отключение света

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Рубрика Банки
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Положили ежемесячный платеж на кредитку через банкомат, а во время проведения операции отключили свет. Деньги так и не поступили, пеня начисляется, КИ испортилась, а банк считает, что виновато отключение света.

Как говорят, положить деньги на кредитку через банкомат — самый надежный способ погашения платежа.

Но как быть, если банкомат заглючил и не провел платеж, а деньги забрал?

Интересный отзыв о Райффайзенбанке был оставлен на Банки.ру.

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Специалист банка ответил, что в момент проведения операции по платежу, было отключено электричество. Из-за этого платеж и не прошел:

«Средства изначально были зачислены на ваш счет, затем списаны с него по техническим причинам», — отмечает специалист.

По заявлению человека банк начал рассматривать данный вопрос и обещает зачисления денег в ближайшее время.

«После их зачисления и списания в счет погашения кредита будет решен вопрос о возмещении пени и корректировке кредитной истории в рамках зарегистрированного обращения».

Однако вопрос остается открытым. Так как пеню банк то может отметить, а внесение изменений в БКИ длится не менее 1 месяца.

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