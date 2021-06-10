Ямальского олигарха обвинили в обналичке 700 млн рублей через подставную фирму

В Ямало-Ненецком автономном округе по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников. По версии следствия, через подставную фирму он вывел порядка 700 млн руб.

Следствие считает, что господин Ситников выводил деньги через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста.

Бизнесмен является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В картотеке Новоуренгойского городского суда указано, что господину Ситникову вменяют пять эпизодов по ст.199 УК РФ, а также ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная вырубка леса», санкции предусматривают до семи лет лишения свободы) и п. «б» ч.2 ст.171 («Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Кроме того, бизнесмен обвиняется в неуплате налогов почти на 800 млн руб. и в незаконном предпринимательства на сумму около 2,3 млрд руб.

В конце мая в офисе Роснефтегаза в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ. Они связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Как считает следствие, компания Олега Ситникова поставляла в Японию и Китай конденсат, смешанный с грязной нефтью.

В свою очередь Ситников обвиняет силовиков и власти ЯНАО в целенаправленном и методичном уничтожении его бизнеса. Ранее он заявлял журналистам, что только в период с 2011 по 2015 годы силовики совершили более 500 проверок его компании. Впрочем, самого бизнесмена обвиняли в заказных информационных атаках на власти региона.

ГК «Корпорация Роснефтегаз» была основана в 1988 году. Компания специализируется на железнодорожных и автомобильных перевозках грузов, переработке и хранении нефтепродуктов, оптовой и розничной продаже моторного топлива на производственных базах и АЗС. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Олег Ситников является владельцем порядка 30 компаний в разных сферах, некоторые из них находятся в стадии ликвидации. Почти у всех компаний есть долги по налогам.

Суд не стал арестовывать Ситникова, ограничившись подпиской о невыезде.

По материалам "Коммерсанта" и Ura.Ru