Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года. Большинство не понимают, зачем это делать.
А как считаете вы?
Многих возмутила новая обязанность компаний регистрировать корпоративные сим-карты.
Кто-то удивился:
«Чего еще изволите??? Обнаглели совсем...».
Другие не понимают, зачем нужно регистрировать корпоративные номера:
«И зачем это?».
Но у некоторых комментаторов есть свои предположения:
- «Чтобы мошенники понимали, что за некоторыми из этих сим-карт кроется доступ к расчетным счетам предприятия... Думаю, базу этих сим-карт, рано или поздно, сольют».
- «А еще для коммерческой слежки».
Были и те, кто захотел узнать об ответственности:
«Чего то не нашел, а ответственность за невнесение информации есть?».
Более подробно о регистрации корпоративных номеров читайте в данной новости.