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📞 Для чего власти хотят знать о корпоративных номерах? Как вы считаете?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года. Большинство не понимают, зачем это делать. 

А как считаете вы?

Многих возмутила новая обязанность компаний регистрировать корпоративные сим-карты.

Кто-то удивился:

«Чего еще изволите??? Обнаглели совсем...».

Другие не понимают, зачем нужно регистрировать корпоративные номера:

«И зачем это?».

Но у некоторых комментаторов есть свои предположения:

  • «Чтобы мошенники понимали, что за некоторыми из этих сим-карт кроется доступ к расчетным счетам предприятия... Думаю, базу этих сим-карт, рано или поздно, сольют».
  • «А еще для коммерческой слежки».

Были и те, кто захотел узнать об ответственности:

«Чего то не нашел, а ответственность за невнесение информации есть?».

Более подробно о регистрации корпоративных номеров читайте в данной новости.

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