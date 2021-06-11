Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года. Большинство не понимают, зачем это делать.

А как считаете вы?

Многих возмутила новая обязанность компаний регистрировать корпоративные сим-карты.

Кто-то удивился:

«Чего еще изволите??? Обнаглели совсем...».

Другие не понимают, зачем нужно регистрировать корпоративные номера:

«И зачем это?».

Но у некоторых комментаторов есть свои предположения:

«Чтобы мошенники понимали, что за некоторыми из этих сим-карт кроется доступ к расчетным счетам предприятия... Думаю, базу этих сим-карт, рано или поздно, сольют».

«А еще для коммерческой слежки».

Были и те, кто захотел узнать об ответственности:

«Чего то не нашел, а ответственность за невнесение информации есть?».

Более подробно о регистрации корпоративных номеров читайте в данной новости.