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Для первички подойдет любая электронная подпись

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Рубрика Первичка
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Неважно, какая электронная подпись на вашей первичке — простая или усиленная, квалифицированная или неквалифицированная.

Первичный документ может быть как бумажным, так и электронным. Законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ предусмотрено несколько видов электронной подписи: простая, усиленная неквалифицированная (НЭП) и усиленная квалифицированная (КЭП).

Какая из них годится для подписания первички?

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме № 03-03-06/1/39611 от 24.05.2021.

В документе идет отсылка к закону о бухучете, в котором сказано, что виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета.

А так как пока нет действующих ФСБУ по этому вопросу, то организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» вид электронной подписи.

Напомним, недавно утвержден новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который будет применяться с 2022 года.

Стандарт позволяет оформлять документы в электронном виде, причем не устанавливает виды электронной подписи, которой они подписываются. Если в законодательстве не прописан обязательный вид ЭП для каких-то случаев, то вид подписи может определить сама организация, в том числе по соглашению с контрагентами.

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