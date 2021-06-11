ЦБ может сегодня поднять ставку до 5,5%, уверены эксперты

ЦБ сегодня на заседании может повысить ключевую ставку до 5,5%. А эксперты уверены, что в ближайшее время ставка вырастет еще больше — до 6%, и в таком виде ее оставят до конца года.

Пока это только предположения экспертов, которые не всегда оказываются верны.

Вот какие прогнозы участников рынка приводит «ТАСС»:

Газпромбанк — 5,5%,

«Открытие» — 5,5%,

Промсвязьбанк — 5,5%,

«Русский стандарт» — 5,25%.

Росбанк — 5,25 — 5,5%.

Это только первые пять, дальше цифры примерно те же: 5,25 — 5,5%.

А «Ведомости» приводят слова старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

«Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, после чего ставка должна остаться неизменной до конца года», — заявил он.

Издания также привели мнения, что ставка может подняться и к 6,5% в конце года для снижения инфляции.