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ЦБ может сегодня поднять ставку до 5,5%, уверены эксперты

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Рубрика Банки
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ЦБ сегодня на заседании может повысить ключевую ставку до 5,5%. А эксперты уверены, что в ближайшее время ставка вырастет еще больше — до 6%, и в таком виде ее оставят до конца года.

Пока это только предположения экспертов, которые не всегда оказываются верны.

Вот какие прогнозы участников рынка приводит «ТАСС»:

  • Газпромбанк — 5,5%,
  • «Открытие» — 5,5%,
  • Промсвязьбанк — 5,5%,
  • «Русский стандарт» — 5,25%.
  • Росбанк — 5,25 — 5,5%.

Это только первые пять, дальше цифры примерно те же: 5,25 — 5,5%.

А «Ведомости» приводят слова старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

«Мы считаем, что ключевая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов на заседании в пятницу, 11 июня. За этим может последовать еще одно повышение на 50 базисных пунктов в июле, после чего ставка должна остаться неизменной до конца года», — заявил он.

Издания также привели мнения, что ставка может подняться и к 6,5% в конце года для снижения инфляции.

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