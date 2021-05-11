ИФНС может потребовать любые документы в ходе проверки

Любые документы, в том числе справки, приказы и должностные инструкции, должны быть представлены в ИФНС по требованию. В противном случае генерального директора или другого ответственного лица привлекут к ответственности по ст. 15.6 КоАП РФ на сумму от 300 до 500 рублей.

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону ФНС в Постановлении от 23.03.2021 по делу № А40-31193/2020.

В данном случае ИФНС затребовала пояснительную записку с перечнем имущества, принадлежащем налогоплательщику на праве собственности и не находящимся под обременением. Генеральный директор на требование не ответил. Его привлекли к ответственности по ст. 15.6 КоАП РФ. Оспорить в суде действия ФНС не получилось.

Ст. 93 НК РФ не содержит конкретного перечня документов, которые могут быть запрошены налоговиками в ходе налоговой проверки. ФНС может потребовать предоставить любые документы, в том числе не являющиеся первичкой, но необходимые для проверки исчисления сумм налогов и сборов.

Аналогичный вывод был сделан в Письме Минфина от 05.08.2008 № 03-02-07/1-336.