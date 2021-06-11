Как работать с самозанятыми, чтобы потом не было мучительно больно? Бесплатный вебинар

Работать с самозанятыми можно, для компаний это несомненный плюс. Но не нужно забывать о соблюдении ряда правил.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году». Он пройдет 17 июня, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- детали режима НПД, которые важно знать работодателю;
- что важно учесть при привлечении самозанятых;
- как оптимизировать процессы при этом.
А также поговорим о сервисах, доступных уже сейчас для максимально удобного привлечения самозанятых для выполнения заказов и работ.
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