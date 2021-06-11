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Кроме неудобств людям, запрет ритейлу работать по ночам ничего не даст, считает эксперт

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Рубрика Экономика России
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Эксперт прокомментировал идею сенатора Кутепова ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов страны. Кроме неудобства для людей, по его мнению, эта реформа ничего не даст.

Об идее сенатора на «Клерке» вчера писали.

Прокомментировал Николай Пальченко — председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста, совладелец МПЗ «Аскона» и ООО «Капитал»

«Мотивация „ночных“ покупателей крупных ТЦ не в том, чтобы пойти за покупками в определенное время суток, а в том, чтобы приобрести товары тогда, когда нет очередей.

На мой взгляд, если запретить торговым центрам работать по ночам, люди начнут ходить туда днем. И это вовсе не подтолкнет тех, кто привык покупать все в одном месте, посещать небольшие местные магазины.

Так что ничего, кроме неудобства, данная реформа не создаст. Да, есть проблема местного малого бизнеса в сфере розницы. Крупный ритейл действительно его душит. Но у этой проблемы есть более простое и логичное решение. Местным предпринимателям нужно объединяться: объединять средства, усилия, разрабатывать инвестиционные проекты, защищать их в финансовых структурах, добиваться поддержки местных властей, строить собственные торговые центры.

Такая мера, кроме всего прочего, увеличила бы ВВП региона, потому что гораздо большая часть денег останется в его экономике, чем сейчас. Основная статья затрат в рознице — это арендная плата, которая уходит московским, питерским, оффшорным и т.п. хозяевам этих ТЦ.

С крупным ритейлом не надо бороться, а тем более запретами. На любом рынке необходимо создавать равную конкуренцию всем игрокам, и это единственно верный путь».

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