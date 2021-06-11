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С 2022 года расширят перечень сертификатов электронной подписи для сдачи отчетности

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Рубрика Отчетность
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С 2022 года расширят перечень квалифицированных сертификатов ЭП для сдачи отчетности через сайт ФНС. Нововведение связано с выдачей бесплатных ЭП юрлицам и физлицам с 01.07.2021.

Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать в ФНС через специальный интернет-сервис.

В приказе ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/548@ указано, что с 01.01.2022 для представления отчетности через сайт ФНС квалифицированные сертификаты ЭП выдаются:

  • удостоверяющим центром ФНС — юрлицам, ИП и нотариусам;
  • удостоверяющим центром ЦБ — банкам, некредитным финорганизациям, ИП;
  • Казначейством — бюджетникам;
  • аккредитованными Минцифрой удостоверяющими центрами — физлицам.

О том, кто и как сможет получить ЭЦ в ФНС с 1 июля 2021 года читайте в данной новости.

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