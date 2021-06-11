С 2022 года расширят перечень сертификатов электронной подписи для сдачи отчетности

С 2022 года расширят перечень квалифицированных сертификатов ЭП для сдачи отчетности через сайт ФНС. Нововведение связано с выдачей бесплатных ЭП юрлицам и физлицам с 01.07.2021.
Бухгалтерскую и налоговую отчетность можно сдать в ФНС через специальный интернет-сервис.
В приказе ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/548@ указано, что с 01.01.2022 для представления отчетности через сайт ФНС квалифицированные сертификаты ЭП выдаются:
- удостоверяющим центром ФНС — юрлицам, ИП и нотариусам;
- удостоверяющим центром ЦБ — банкам, некредитным финорганизациям, ИП;
- Казначейством — бюджетникам;
- аккредитованными Минцифрой удостоверяющими центрами — физлицам.
О том, кто и как сможет получить ЭЦ в ФНС с 1 июля 2021 года читайте в данной новости.