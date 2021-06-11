Сдерживают инфляцию, но жертвуют экономическим ростом. Эксперт о повышении ключевой ставки

ЦБ сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 5,5%. Эксперт считает, что это приведет к сдерживанию экономического роста.

О повышении ставки регулятором на «Клерке» сегодня уже писали.

Комментирует Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«В различные экономические показатели всегда закладываются ожидания участников экономической деятельности. В этот раз эксперты проявили удивительное единодушие касательно прогнозов решения ЦБ, поэтому последствия повышения ключевой ставки начали проявляться ранее.

Российский рынок акций растёт сдержанно, несмотря на бурный подъем цен на нефть. Росли проценты по вкладам и кредитам. Поэтому сразу к чему-то серьёзному повышение ключевой ставки не приведёт.

Однако, отдаленным последствием, безусловно, станет сдерживание экономического роста. В соответствии с Конституцией, одной из основных функций регулятора является поддержание стабильности курса рубля.

Поэтому ЦБ так сильно уделяет внимание инфляции, пытаясь ее сдерживать, жертвуя при этом темпами роста экономики.

Не думаю, что это разумно в первый год после локдаунов.

Давно назрела необходимость внесения поправок в Конституцию и закон о ЦБ. Поправки о необходимости таргетирования не только инфляции, но и темпов экономического роста».