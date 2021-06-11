ЦБ повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых.
Об этом сообщил ЦБ в своем пресс-релизе.
«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее».
На заседании отметили, что ко II полугодию 2022 года ключевая ставка «будет находиться вблизи 4%».
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 23 июля.
С утра 11 июня эксперты уже были уверены, что в ставка будет поднята по 5,5%.
Более подробно о том, на что влияет ключевая ставка ЦБ читайте в данной новости.