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ЦБ повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых

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Рубрика Банки
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ЦБ повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых.

Об этом сообщил ЦБ в своем пресс-релизе.

«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее».

На заседании отметили, что ко II полугодию 2022 года ключевая ставка «будет находиться вблизи 4%».

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 23 июля.

С утра 11 июня эксперты уже были уверены, что в ставка будет поднята по 5,5%.

Более подробно о том, на что влияет ключевая ставка ЦБ читайте в данной новости.

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