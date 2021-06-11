С 1 октября за переводы через иностранные кошельки свыше 600 тыс. руб — оштрафуют. Если об этом не сообщить

С 1 октября 2021 года начнут штрафовать за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Путин подписал соответствующий закон.

Размер штрафа за непредставление отчета - от 20 % до 40 % суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

Запредставления отчетов штраф составит:

для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей:

для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей;

для юрлиц — от 40 до 50 тысяч.

Приэтого порядка штраф вырастет;

для граждан до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 40 тысяч рублей;

для юрлиц — до 600 тысяч рублей.

За задержку представления отчета не более чемпредусматрено предупреждение или штраф для граждан в размере отрублей, для должностных лиц —рублей, для юрлиц —рублей.

При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 2-3 тысячи рублей, для юрлиц — 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечет штрафы в 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.