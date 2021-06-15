Компания не может выплачивать зарплату в меньшем объеме за первые полмесяца

Работодатель обязан перечислять работнику зарплату за фактически отработанное время в первой или второй половине месяца. Уменьшить размер выплаты нельзя даже по заявлению сотрудника.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В соответствии со ст. 136 ТК заработная плата выплачивается каждые полмесяца за фактически отработанное время.

Если работодатель уменьшит размер заработной платы за первую половину месяца, а за вторую – увеличит, то это будет считаться нарушением трудового законодательства.