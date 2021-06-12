Пока ограничения незначительные. Но все может измениться. Титов о «новом локдауне»

Когда страсти о «новом локдауне» немного улеглись, бизнес-омбудсмен Борис Титов дал еще один комментарий о «новом столичном локдауне»..

«Сегодняшние московские решения — пока не локдаун, может, четверть локдауна. В общем, зачатки. Поэтому, ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный.

Пока что речь идёт о незначительных ограничениях и незначительных сроках. Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия.

Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, чего мы хотим — это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой. И, граждане, давайте уже включим голову и привьёмся. Только так прервётся череда: первый локдаун, второй, двадцатый и так далее».