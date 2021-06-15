💥 Каждый второй согласен заменить депутатов искусственным интеллектом

53% опрошенных не против заменить работу депутатом искусственным интеллектом.

Данные результаты показал опрос SuperJob, который находится в распоряжении «Газеты.Ru».

«Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом. В опросе приняло участие 1600 респондентов из всех округов России старше 18 лет. 53% из них одобряют идею замены депутатов на ИИ».

Цитата по «Газете.Ru».

Большинство согласных с заменой депутатов роботами — мужчины и молодежь в возрасте до 24 лет.

47% опрошенных против такого введения, так как опасаются сбоев в работе роботов и «восстания машин».

Ранее, редакция «Клерка» проводила опрос, может ли искусственный интеллект заменить работу бухгалтеров. 45% опрошенных отметили, что это невозможно, а 27% — возможно, но не сейчас.