Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👉 Сегодня истекает мораторий на выдворение нелегальных мигрантов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Государственные ведомства
Версия для печати

Сегодня истекает мораторий по выдворению из страны иностранных граждан, находящихся тут нелегально. Введен он был 15 декабря прошлого года.

О введении моратория писали на «Клерке».

До 15 июня было приостановлено течение сроков действия документов, срок действия которых истекал в период с 15 марта 2020 до 15 июня 2021, а именно:

  • визы;
  • разрешения на временное проживание;
  • вид на жительство;
  • удостоверение беженца;
  • свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ;
  • свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ;
  • свидетельства участника Государственной программы переселения соотечественников.

Тех, кто не успел решить вопрос с документами — депортируют.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить