👉 Сегодня истекает мораторий на выдворение нелегальных мигрантов

Сегодня истекает мораторий по выдворению из страны иностранных граждан, находящихся тут нелегально. Введен он был 15 декабря прошлого года.

О введении моратория писали на «Клерке».

До 15 июня было приостановлено течение сроков действия документов, срок действия которых истекал в период с 15 марта 2020 до 15 июня 2021, а именно:

визы;

разрешения на временное проживание;

вид на жительство;

удостоверение беженца;

свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ;

свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ;

свидетельства участника Государственной программы переселения соотечественников.

Тех, кто не успел решить вопрос с документами — депортируют.

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