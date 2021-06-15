Так что же сейчас в Москве? Выходные, нерабочие, еще какие-то дни? Бухгалтеры в ступоре

Бухгалтеры в Москве пытаются понять, что сейчас за дни — нерабочие, с сохранением зарплаты, выходные, или какие вообще? Поскольку сказанное Собяниным в субботу, и написанное в новом указе — несколько различается.

Вопросы задают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос к москвичам. Ну вот заканчиваются обязательные выходные и начинаются вновь объявленные. Скажите, кто понял, может ли фирма, занимающаяся оптовой торговлей, работать и выписывать документы с 15 по 19 июня? Я так поняла, что нет, т.к. в указе не сказано, что на усмотрение работодателя».

В комментариях пишут, что в приказе — рекомендация:

«В указе формулировка „рекомендуется“. Как вы поступите с рекомендациями, ваше личное дело».

И приводят выдержку из указа:

В итоге пишут, что документы, если что, можно и на удаленке выписывать.

А кто-то в том же КУБе вспомнил, что не так давно были отчеты по «удаленщикам» Что с ними делать?

«Скажите, пожалуйста, отчёт на сайте мос.ру про удаленьщиков ещё не отменяли? Все ещё надо отчитываться регулярно при изменения?».

Про эти отчеты вообще все уже давно забыли. Но вообще, об этом ничего не говорилось, когда новый «локдаун» вводили.

Кто-то вообще пишет, что раз эти дни «выходные» — то работающим нужно платить двойной оклад. Хотя это не так:

«Откуда возьмется двойной оклад? Собянину никто не давал права объявлять дни выходными. И он этого и не делал».

В указе № 29-УМ сказано:

«Установить, что с 15 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. включительно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 г.».

А в личном блоге мэра было сказано несколько другое:

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, „длинные выходные“ в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня 2021 г.».

Оттуда и множество вопросов теперь.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«Новый указ Мэра Москвы опять немного запутал бизнес. Только все привыкли к понятию „нерабочие дни“ и научились оформлять соответствующие кадровые документы, как в новом распоряжении появилась другая формулировка: „режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье)“.

Такой режим подразумевает оформление уведомлений для работников о привлечении их к работе в выходной день. А такая работа, как мы знаем, оплачивается в двойном размере. Также мы знаем, что в этом случае работник имеет право отказаться от такой работы и в этом случае данный период сотруднику вообще не оплачивается.

Как показала практика, нерабочие дни в мае, которые имели рекомендательный характер, не возымели должного эффекта и большинство работали в обычном режиме.

К сожалению, статистика заболеваемости показывает неутешительные результаты, а бизнес в очередной раз берет удар на себя».

Так выходные или нет? Мэр Москвы и его указы никак не выше норм ТК.