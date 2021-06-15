Регионы вводят ограничения вслед за столицей

Власти регионов вслед за Москвой начали вводить ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, в Бурятии до 1 июля закрыли парки, в Петербурге запретили ночное посещение кафе. Также многие вводят дистанционку.

В Москве в субботу объявили новый «локдаун». Рекомендовали 30% сотрудников перевести на удаленку, особенно пожилых и хронических больных. Но бизнес уже в замешательстве. С одной стороны, в блоге мэра сказано о нерабочих днях с сохранением зарплаты, с другой — в указе № 29-УМ формулировка другая:

«Режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 г.».

Как бы мэр указом не может изменить положений ТК о выходных днях. А бухгалтеры теперь голову ломают.

Также в Москве до 20 июня закрыты фуд-корты и детские комнаты. А еще запретили использование детских площадок и объектов инфраструктуры в парках. Хотя во дворах жилых домов площадки тоже закрыты.

В Хабаровском крае переводят на дистанционку лиц старше 65 лет и беременных женщин. Вылеты в северные районы края Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте;

В Свердловской области руководство заявило о возможном введении в регионе новых ограничительных мер;

В Бурятии до 1 июля закрыты парки, скверы и общественные зоны, а работу всех учреждений дополнительного образования переведут в онлайн-режим. Также временно запретили занятия спортом в учреждениях, в том числе и в фитнес-центрах;

В Петербурге с 17 июня временно приостановят проведение развлекательных мероприятий и работу детских комнат в объектах общепита. Ресторанам нельзя будет работать с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. Ограничения коснутся и кинотеатров: они должны будут уменьшить наполняемость залов с 75% до 50%. Кроме того, власти Санкт-Петербурга отменили «Бал медалистов».

По сообщению Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 597 человек.