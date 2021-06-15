Рынку финансовых инвестиций пообещали закручивание гаек

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит «закручивать гайки» в отношении защиты прав потребителей. Пока участники рынка не начнут вести себя более ответственно. Имеется в виду защита прав розничных инвесторов.

«Мы будем здесь продолжать... закручивать гайки, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентом, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — пообещала она.

Класс розничных инвесторов — сейчас это почти 13 млн человек — сформировался очень быстро, большинство из них только начинают свой путь на фондовом рынке, и нужно обеспечить защиту их прав, сказала Набиуллина.

«К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно, людям предлагали сложные, можно сказать мутные продукты, пользуясь которыми люди могли потерять не только доход, но и часть вложенных средств», — подчеркнула она.

На прошой неделе Путин подписал закон, который ограничил продажу гражданам сложных и высокорискованных финансовых продуктов и одновременно предоставил ЦБ право вводить правила продажи финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски.

По материалам «РГ».