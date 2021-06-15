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📉 Ставку налога для самозанятых могут уменьшить до 2 %

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Рубрика Самозанятые
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Регионам могут дать право снижать ставки налога на профессиональный доход.

Законопроект с такими поправками в Федеральный закон № 422-ФЗ внесен сегодня в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты Госдумы от ЛДПР.

Предполагается следующее снижение НПД:

  • с 4 % до 2 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физлицам;
  • с 6 % до 4 % в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Напомним, параметры специального налогового режима НПД зафиксированы на 10 лет и не могут ухудшаться. Так сказано в законе № 422-ФЗ. Но улучшать условия НПД не запрещено.

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