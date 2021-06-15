Банкоматы Сбера выдают ошибку при пополнении карты. Деньги приходится возвращать по претензии

С 4 по 9 июня банкоматы Сбера в разных городах выдают ошибку при пополнении карт. Деньги зачисляются на карту после обращения в банк, но все же не сразу.

На Банки.ру за последнюю неделю выложено 3 жалобы на Сбер. И в каждой — банкомат забрал день, выдал сбой, распечатал чек с претензией для обращения в отделение банка.

Первый комментатор положил на карту 52 тысячи рублей.

Второй — 28,5 тысяч рублей.

А третий — 15 тысяч рублей.

Во всех случаях деньги были зачислены на счет клиента банка:

«Здравствуйте! Я закончила проверку, деньги зачислены на вашу карту. Простите, пожалуйста, за эту ситуацию».

Но такие сбои приводят к негативному отношению к банку.

Некоторые комментаторы отметили, что теперь будут искать другой банк для переводов:

«Не рекомендую этот банк никому, после зачисления средств закрою карту и не собираюсь доверять свои деньги банку, который не может обеспечить безопасность моим деньгам и нервам!!!».

Цитата по Банки.ру

Похожая ситуация произошла и с клиентом Райффайзенбанка. Однако сбой произошел из-за отключения света.