Путин продлил мораторий на депортацию нелегальных мигрантов до 30 сентября

Путин продлил сроки действия разрешительных документов для мигрантов, сроки по которым истекли 15 марта, до 30 сентября. Прежний срок истекал сегодня.

Об этом сообщают на сайте Кремля.

Согласно указу, 16 июня на 90 дней приостановлено течение сроков:

пребывания в РФ иностранцев и лиц без гражданства;

на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания;

действия визы и миграционной карты с проставленными в ней отметками, выданных этим иностранным гражданам и лицам без гражданства.

действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ;

действия РВП в РФ и ВнЖ, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами РФ.

Для иностранцев и лиц без гражданства, нарушавших границу, освобождаемых из мест заключения или угрожающих нацбезопасности эти нормы не действуют.

Иностранцы и лица без гражданства, не имеющие по состоянию на 16 июня законных прав находиться в нашей стране — могут обратиться до 30 сентября в органы МВД для урегулирования этого вопроса.

Кроме того, с 16 июня по 31 декабря приостановлены сроки, на которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Также в указе сказано, что с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно:

граждане государств-членов ЕАЭС могут заключать трудовые договоры и договоры ГПХ без учета требований к заявленной цели визита в РФ;

иностранцы, прибывшие из стран, не требующих получения визы, могут оформить патент без учета требований к заявленной цели визита в РФ.

Указ вступает в силу с 16 июня.