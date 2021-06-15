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Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно

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Рубрика Основные средства
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Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно. Они списываются через амортизацию ОС.

К такому решению пришел ВС в определении от 27.05.2021 № 304-ЭС21-6790 по делу № А70-1980/2020.

  • Расходы на ремонт ОС учитываются в прочих расходах на дату произведения в размере фактических затрат. Ст. 260 НК.
  • Расходы на реконструкцию увеличивают первоначальную стоимость ОС и подлежат списанию на себестоимость продукции через амортизации. К реконструкции относится переустройство ОС, при которой меняется технологическое назначение, функции, нагрузка или производственная мощность. П. 2 ст. 257 НК.

Компания модернизировала ОС и учла все понесенные расходы единовременно. ФНС не согласилась с организацией, доначислила налог и пени.

ВС встал на сторону ФНС. Так как после модернизации у ОС изменились технические и технологические качества, которые не совпали с первоначальными. Значит компания произвела реконструкцию ОС, а не капительный ремонт.

О бухгалтерском и налоговом учете ОС в 2021 году читайте в данной новости.

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